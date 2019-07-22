Казахский порт увеличил пассажиропоток сразу в 14 раз

22 июля 2019 17:45 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В первом полугодии текущего года пассажиропоток через казахский морской порт Курык на Каспии вырос сразу в 14 раз и составил 4 680 человек против 332 человека в аналогичном периоде 2018 года, сообщает Trend в понедельник со ссылкой на Интерфакс-Казахстан.

По информации порта, ежегодно все больше туристов и транзитных пассажиров прибывают и убывают через порт Курык морским путем. В 2018 году через паромный комплекс прошло 3623 пассажира, а с начала 2019 года заметно увеличение. Только за шесть месяцев их число составило уже 4680 человек, сказано в сообщении.

Порт Курык находится на восточном побережье Каспийского моря, южнее порта Актау. Паромный комплекс ориентирован на перевалку зерна, нефтепродуктов, удобрений, химикатов и других видов грузов. Проектная мощность порта составляет шесть миллионов тонн грузов в год.

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер: @nargiz_sadikh

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