Отмена визового режима между Баку и Анкарой увеличит авиаперевозки в Азербайджан - Турецкие Авиалинии

26 июля 2019 11:46 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Отмена визового режима с Азербайджаном увеличит перевозки в Азербайджан самолетами "Турецких Авиалиний" (THY). Об этом сказал Trend в пятницу директор бакинского представительства THY Сейфулла Ильяс.

По его словам, граждане Турции, отправлявшиеся в Азербайджан, очень легко получали визу, но отмена визового режима привлечет в Азербайджан еще больше туристов из Турции.

Отметим, что накануне глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сказал, что Азербайджан отменяет визовый режим для турецких граждан с первого сентября этого года.

МИД Азербайджана прокомментировал решение об отмене визового режима для граждан Турции. «Азербайджано-турецкие связи, опирающиеся на общие культурно-этнические исторические связи, дружбу, братство и солидарность между двумя народами, находятся на высочайшем уровне. Сегодня усилиями Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана успешно развиваются двусторонние отношения стран. Всесторонне развивающееся стратегическое партнерство между Азербайджаном и Турцией обуславливает необходимость обеспечения свободного въезда и выезда наших граждан и оценки сотрудничества в визовой сфере между странами. В этом аспекте для граждан Турции с общегражданскими паспортами, желающими приехать в Азербайджан сроком до 30 дней, с 1 сентября 2019 года отменяется визовый режим. МИД Азербайджана направил ноту МИД Турции в связи с отменой визового режима», - говорится в комментарии МИД.

Отметим, что статус граждан Турции, желающих пребывать на территории Азербайджана в течение более чем 30 дней, регулируется соответствующими законами Азербайджана.

Решение об отмене визового режима станет очередным весомым вкладом в развитие непрерывно растущих отношений дружбы и братства между Азербайджаном и Турцией.

По решению правительства Турции, ранее был отменен визовый режим для граждан Азербайджана, желающих посетить Турцию на период до 30 дней.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)
Твиттер: @rhafizoglu

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