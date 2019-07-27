В Казахстане обсудили запуск сборки сельхозтехники немецкого бренда

27 июля 2019 10:32 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Северо-Казахстанской области предложили запустить сборку комбайнов немецкой компании «Claas», сообщает в субботу Trend со ссылкой на пресс-службу акимата области.

Данное предложение было озвучено акимом области Кумаром Аксакаловым в рамках переговоров с чрезвычайным и полномочным послом Германии в Казахстане Тило Йоханнесем Клиннером

Как отметил глаза региона, местная сборка обеспечит такие преимущества, как более доступная стоимость агротехники и повышение производительности труда в АПК.

Сборка в области надежной, высокопроизводительной немецкой техники удешевит на 52 процента ее стоимость. Сельхозтоваропроизводители смогут существенно повысить производительность труда, урожайность, сказал Аксакалов.

По его словам, в области работают 400 единиц техники «Claas».

«Нужен сервисный центр со складом запчастей, за которыми можно приехать в течение суток. Сейчас аграриям приходится закупать комплектующие запчасти заранее. Мы готовы предоставить помещения для сервис-центра», — подчеркнул Аксакалов.

Также, по словам акима, в регионе, опираясь на опыт немецких аграриев, хотелось бы открыть завод по производству гербицидов. Для открытия совместных предприятий готовы помещения, подведена инфраструктура.

Посол Германии в Казахстане Тило Йоханнес Клиннер поддерживает предложения акима, сказано в сообщении.

(Автор: Наргиз Садыхова)

Твиттер: @nargiz_sadikh

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