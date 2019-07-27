ЕАБР вложится в развитие казахстанского порта Курык

27 июля 2019 11:56 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Крупный казахстанский порт Курык и Евразийский банк развития (ЕАБР) подпишут меморандум о сотрудничестве с целью дальнейшего развития порта, сообщает в субботу Trend со ссылкой на пресс-службу банка.

Об этом стало известно во время визита заместителя председателя правления Амангельды Исенова и управляющего директора по развитию бизнеса ЕАБР Асема Кернебаева в порт Курык.

Как сообщает пресс-служба, по итогам встречи с генеральным директором ТОО «Порт Курык» Сериком Ахметовым было принято решение проработать возможные пути финансирования банком реализации плана развития порта с целью последующего заключения меморандума.

Евразийский банк развития является международной финансовой организацией, учрежденной Россией и Казахстаном в январе 2006 года с целью содействия развитию рыночной экономики государств-участников, их устойчивому экономическому росту и расширению взаимных торгово-экономических связей.

Порт Курык находится на восточном побережье Каспийского моря, южнее порта Актау. В порту осуществляются погрузочно-разгрузочные работы, в частности операции по накату и выкату вагонов. Паромный комплекс ориентирован на перевалку зерна, нефтепродуктов, удобрений, химикатов и других видов грузов.

(Автор: Наргиз Садыхова)

Твиттер: @nargiz_sadikh

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