Казахстан нацелен на увеличение объемов добычи угля (Эксклюзив)

27 июля 2019 12:54 (UTC+04:00)

Доступ к платной информации предоставляется по подписке

Часть информационных материалов АМИ Trend, отмеченная знаком , доступна только подписчикам агентства.

Если Вы являетесь зарегистрированным пользователем, пожалуйста, введите свой логин и пароль

azericard

Получить новость сейчас

Вы можете получить доступ к этой платной новости, послав SMS со своего мобильного телефона.

Для этого сначала выберите страну вашего оператора мобильной связи:

Если Вы уже получили сообщение с кодом доступа, введите его ниже и нажмите Открыть для чтения данной информации:

СМС-услуги предоставлены SmsCoin | Сообщить о проблеме

Подписаться на новости

Для подписки на информационные продукты АМИ Trend, получения платного доступа к новостям агентства, размещения рекламы и приобретения фотографий обращайтесь к нам:
Телефон: (+994 12) 437-12-68
E-mail: sales@trend.az

Оставить заявку для оформления платной подписки на издания АМИ Trend можно по адресу subscribe@trend.az. Заполните нижеследующую форму и наши менеджеры свяжутся с вами в самые кратчайшие сроки:

Capcha code
Обновить картинку
Новости по теме
ЕАБР вложится в развитие казахстанского порта Курык
Бизнес 11:56
В Казахстане зафиксирован рост пенсионных накоплений
Финансы 11:04
В Казахстане обсудили запуск сборки сельхозтехники немецкого бренда
Бизнес 10:32
В области Казахстана наладят производство огнеупорных стройматериалов (Эксклюзив)
Бизнес 26 июля 18:46
Уголь больше не просто топливо; названы новые области применения угля в Казахстане (ЭКСКЛЮЗИВ)
Энергетика 26 июля 18:42
Крупная казахстанская компания по производству меди увеличила добычу
Бизнес 26 июля 18:08
Лента новостей
«Гардабанская ТЭС-2» будет построена с использованием новейших технологий
Финансы 13:31
Азербайджанское НИИ виноградарства и виноделия объявляет тендер
Тендеры 13:25
"ЛУКОЙЛ Узбекистан" объявила тендер на выполнение работ по техобслуживанию
Тендеры 13:24
Армянские снайперы обстреляли военно-грузовой автомобиль на азербайджанской стороне (ФОТО)
Политика 13:21
Демонстранты в Гонконге стянулись в район, где произошла массовая драка
Другие страны 13:20
Классный микс Юлии Зиверт в Баку – заряженные эмоции и долма из виноградных листьев (ФОТО)
Звёздный мир 13:11
Продолжаются поиски потерпевшего крушение самолета ВВС Азербайджана (ФОТО)
Политика 13:06
Завтра в Баку будет до 32 градусов тепла
Общество 13:01
Дипломаты РФ в Иране встретились с россиянами на задержанном танкере Stena Impero
Другие страны 12:53