В Азербайджане ведется подготовка к производству новой модели автомобилей Peugeot

30 июля 2019 07:00 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Нефтчалинском промышленном квартале в Азербайджане готовятся к производству новой модели автомобилей "Peugeot 207", сообщили Trend в компании "Азермаш".

Согласно информации источника, производство новой модели ожидается в ближайшие месяцы.

"Стоимость автомобилей "Peugeot 207", оснащенных автоматической коробкой передач, составит 17 500 манатов. Параллельно идет подготовка к экспортным поставкам легковых автомобилей модели Khazar SD, производимых в Нефтчалинском промышленном квартале.

Экспорт планируется на российский рынок, в связи, с чем в настоящее время ведется сбор и оформление соответствующего пакета документов. Пока что стороны ведут переговоры, связанные с деталями экспорта", - сказали в компании.

Там же отметили, что на внутреннем рынке в продажу поступили автомобили марки "Peugeot-407", которые были собраны в Нефтчалинском промышленном квартале в первых числах текущего года.

Отметим, что официальное открытие завода "Азермаш" состоялось 29 марта 2018 года. Учредителями завода являются иранская Iran Khodro и азербайджанская AzEuroCar.

Завод расположен в Нефтчалинском промышленном квартале на юго-востоке Азербайджана. Все производимые на заводе автомобили соответствуют стандартам Евро-5.

В 2018 году на заводе "Азермаш" было произведено свыше тысячи автомобилей марки "Khazar", из которых 95 процентов - реализовано. Стоимость автомобиля "Khazar" LD составляет 18 тысяч манатов (10,6 тысячи долларов), "Khazar" SD – 16 тысяч манатов (9,4 тысячи долларов).

Завод "Азермаш" в 2019 году планирует произвести три тысячи легковых автомобилей.

(Автор: Матанат Насибова. Редактор: Хазар Ахундов)

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