Expressbank снизил годовую ставку по кредитам наличными до 17%

1 августа 2019 14:13 (UTC+04:00)

Один из ведущих банков страны в направлениях ритейла и корпоративного банкинга, Expressbank cнизил процентную ставку для получения кредита наличными. Отныне клиенты смогут оформить кредит наличными от 17% годовых до 25.000 манат с возможностью погашения до 48 месяцев. За кредит наличными до суммы равной 10-кратному размеру заработной платы не требуются поручитель и залог. А работники сферы образования и здравоохранения могут получить кредит наличными до суммы равной 15-кратному размеру заработной платы без поручителя. Также Expressbank дарит каждому клиенту, получившему быстро оформленный кредит наличными, такситную карту Smilecard, которая действует в любой точке мира.

Наряду с этим, клиенты, желающие воспользоваться кредитом наличными могут сэкономить время и сделать онлайн заказ, без надобности визита в филиал банка. (прямая ссылка на онлайн заказ кредита https://www.exb.az/loans/cash/).

Expressbank также представляет удобные средства для оплаты кредита. Клиенты смогут оплатить кредит посредством платежных банкоматов Expresspay и личного кабинета на сайте www.expressbank.az.

Expressbank, предлагающий широкий спектр финансовых услуг и продуктов в направлении как розничной, так и корпоративной сфер, представлен сетью из 15 филиалов, расположенных по всей стране. Более подробную информацию об услугах банка клиенты могут получить в Контакт центре банка по номеру 132, на официальном сайте банка www.expressbank.az, а также на официальных страницах банка в социальных сетях.

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