Азербайджан и Иран нацелены и дальше развивать экономическое сотрудничество

5 августа 2019 19:16 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Иранские компании расширяют свою деятельность в Азербайджане, включая промышленность, строительство, услуги, связь, торговлю, транспорт и сельское хозяйство благодаря благоприятной деловой среде. Об этом говорилось на встречах с официальными лицами Исламской Республики в ходе визита в Иран министра экономики, сопредседателя Государственной комиссии по экономическому, торговому и гуманитарному сотрудничеству между двумя странами Шахина Мустафаева, сообщает Trend со ссылкой на министерство экономики.

Было упомянуто, что имеется огромный потенциал в расширении сотрудничества в сфере транспорта, энергетики, промышленности, здравоохранения, сельского хозяйства, ИКТ, туризма и других областях. Одним из важных направлений взаимодействия Азербайджана и Ирана являются транспорт и транзит. В частности, развитие международного транспортного коридора Север-Юг.

Расширение сотрудничества в транспортной сфере будет способствовать укреплению транспортно-транзитного и торгово-экономического потенциала Азербайджана и Ирана при одновременном росте объема перевозок.

Как было отмечено в ходе встреч, начата реализация пилотного проекта e-TIR, который предусматривает полную электронизацию транзитных операций между двумя странами для улучшения работы пунктов пересечения границы.

Азербайджан и Иран также работают над совместными проектами в области машиностроения, фармацевтики и пищевой промышленности.

Азербайджанская делегация провела встречи с главой администрации президента ИРИ Махмудом Ваези, министром экономики и финансов, сопредседателем Государственной комиссии Фархадом Дежпесендом, министром дорог и градостроительства Мухаммедом Еслами и другими главами министерств и ведомств Ирана.

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