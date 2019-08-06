Азербайджанская промышленная корпорация учредила почетное звание "работника месяца" (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - ОАО "Азербайджанская промышленная корпорация" учредила звание «работника месяца», с ежемесячным обновлением, для сотрудников корпорации и ее дочерних предприятий. Звание «Работник месяца» присуждается генеральным директором ОАО «Азербайджанская промышленная корпорация» на основе предложений департаментов и предприятий, с документальным обоснованием по поводу деятельности кандидата.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на АПК, в связи с этим, генеральным директором корпорации Кямраном Набизаде и другими должностными лицами отличившимся сотрудникам были вручены сертификаты «Работник месяца».

Выступая на мероприятии, генеральный директор Кямран Набизаде отметил, что, несмотря на успехи корпорации в ходе ее деятельности, некоторые вопросы все еще остаются нерешенными и их решение должно быть целью каждого сотрудника. «Содействие развитию ненефтяного сектора в стране должно стать одной из основных целей корпорации, имеющей в этом секторе надлежащее место и вес», - сказал Набизаде.

Гендиректор также отметил, что наряду с сотрудниками ОАО АПК и ее дочерних предприятий, звание «Работника месяца» было дано и фермерам, сотрудничающим с корпорацией. Это показывает, что работа фермеров имеет большое значение не только для корпорации, но и для развития аграрного сектора страны в целом. Глава корпорации добавил, что основными критериями развития аграрного сектора в Азербайджане являются государственная поддержка фермеров, включающая тесное двустороннее сотрудничество, эффективное управление сельскохозяйственной деятельностью и применение передового международного опыта.

В ходе дальнейшей беседы со специалистом объединенной дирекции производственного отдела Гянджинского алюминиевого комплекса, ООО «Azeraluminium», генеральный директор Камран Набизаде подчеркнул, что работа по развитию дочерних предприятий в рамках корпорации является многоплановой и требует специальных подходов. “«Azeraluminium» не исключение, и строительство нового Анодного завода и реконструкция Гянджинского глиноземного завода, а также завершение второй фазы строительство Электролизного завода увеличит производственную мощность до 100 000 тонн, и в конечном итоге приведет к созданию новых рабочих мест", - добавил он.

(Текст: Эльдар Джанашвили. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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