Среднемесячная номинальная зарплата в Азербайджане в первом полугодии выросла на 8,2 %

8 августа 2019 14:28 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - По состоянию на первое июля 2019 года количество наемных работников в экономике Азербайджана, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 4,4 процента, превысило 1,6 миллиона человек. 903,4 тысячи из них были заняты в государственном, а 710,3 тысячи – частном секторе, сообщает Trend со ссылкой на Государственный комитет статистики.

Из общего количества работающих 20,6 процента трудились в сфере образования, 18 процентов в торговле, 13,2 процента - промышленности, 8,3 процента - в области здравоохранения и социальных услуг, 6,9 процента - государственного управления и обороны, 7,5 процента - строительства, 4,6 процента - транспорта и складского дела.

3,4 процента работающих были заняты профессиональной, научной и технической деятельностью, 3,3 процента работали в сфере сельского, лесного и рыбного хозяйств, 1,6 процента – финансов и страхования , а 12,6 процента – в других секторах экономики.

В январе-июне 2019 года среднемесячная номинальная заработная плата в стране выросла на 8,2 процента, по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, и составила 585,2 маната. Среднемесячная номинальная заработная плата была выше в сфере добывающей промышленности, финансов и страхования, профессиональной, научно-технической, информационно-коммуникационной деятельности, строительном секторе, а также в сфере транспорта и складского дела.

(Текст: Кямаля Мамедлы. Редактор: Ровшан Гусейнов )

Twitter: @kamala_mammadli

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