США заинтересованы в расширении стратегического партнерства с Казахстаном

10 августа 2019 11:19 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Казахстане обсудили актуальные вопросы расширения стратегического партнерства с США, сообщает в субботу Trend со ссылкой на пресс-службу президента Казахстана.

Данные вопросы, а также актуальная региональная повестка дня были обсуждены в рамках встречи президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и членов Палаты представителей Конгресса США Девина Нуньеса и Рика Кроуфорда.

Как отметил Токаев, США стали одним из первых государств, признавших независимость Казахстана.

«Мы имеем тесное сотрудничество в торгово-экономической, инвестиционной и энергетической сферах. Важной составляющей нашего успешного взаимодействия является сфера ядерного нераспространения и разоружения», – отметил глава государства.

Американские законодатели пожелали главе государства успехов в реализации намеченных реформ.

Также конгрессмены высоко оценили роль Казахстана в укреплении мира, стабильности и безопасности в Центральной Азии, подчеркнули важность совместных усилий в деле социально-экономического восстановления Афганистана.

(Автор: Наргиз Садыхова)

Твиттер: @nargiz_sadikh

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Значительно возросли транзитные перевозки через казахстанский порт Актау
Бизнес 10:58
«Народный Банк Казахстана» объявил тендер на ремонтные работы
Тендеры 10:34
Беларусь и Израиль обсудили возможное сотрудничество
Другие страны 09:48
ЦБ Узбекистана о вчерашнем резком повышении курса доллара
Финансы 09:32
В Калифорнии потребовали отменить предписывающий принимать женщин в руководство фирм закон
Другие страны 09:27
В ООН сообщили о случаях гибели иранцев из-за нехватки лекарств вследствие санкций США
В мире 01:21
Лента новостей
В Азербайджане названы сферы, работники которых получают зарплату на основе Единой тарифной сетки
Экономика 12:52
Пострадавших и разрушений в результате землетрясения в Загатале нет - глава комиссии по ЧС
Общество 12:44
В Китае жертвами тайфуна "Лекима" стали 13 человек
Другие страны 12:36
В Загатале произошло землетрясение
Общество 12:33
Эрдоган анонсировал новую победу над террористами
Турция 12:29
Узбекско-китайское СП объявило тендер на поставку запчастей
Тендеры 12:15
ТОП-20 банков Азербайджана по объему процентной прибыли
Финансы 12:07
Дезинфекция в местах для продажи и забоя скота будет осуществляться бесплатно - минсельхоз Азербайджана
Общество 12:04
Дочь Алена Делона рассказала о состоянии актера
Другие страны 12:03