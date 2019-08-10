США заинтересованы в расширении стратегического партнерства с Казахстаном

БАКУ /Trend/ - В Казахстане обсудили актуальные вопросы расширения стратегического партнерства с США, сообщает в субботу Trend со ссылкой на пресс-службу президента Казахстана.

Данные вопросы, а также актуальная региональная повестка дня были обсуждены в рамках встречи президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и членов Палаты представителей Конгресса США Девина Нуньеса и Рика Кроуфорда.

Как отметил Токаев, США стали одним из первых государств, признавших независимость Казахстана.

«Мы имеем тесное сотрудничество в торгово-экономической, инвестиционной и энергетической сферах. Важной составляющей нашего успешного взаимодействия является сфера ядерного нераспространения и разоружения», – отметил глава государства.

Американские законодатели пожелали главе государства успехов в реализации намеченных реформ.

Также конгрессмены высоко оценили роль Казахстана в укреплении мира, стабильности и безопасности в Центральной Азии, подчеркнули важность совместных усилий в деле социально-экономического восстановления Афганистана.

(Автор: Наргиз Садыхова)

Твиттер: @nargiz_sadikh

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.