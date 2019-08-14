“Ailə TV” навестила детей накануне Курбан Байрам

14 августа 2019 11:46 (UTC+04:00)

При поддержке Ailə TV в Детском Центре Реинтеграции Союза Детей Азербайджана была организована праздничное веселье для детей. В мероприятии, организованном накануне Курбан Байрам сотрудники компании весело провели время с детьми и вручили им подарки.

Для просвещения детей и более полезного проведения их свободного времени к телевизорам центра были подсоединены устройства Ailə TV Player, при помощи которых дети смогут просматривать различные мультфильмы и познавательные каналы. Кроме того, детям были вручены различные книги детской литературы. В конце сотрудники компании сфотографировались с детьми на память, пожелали им успехов и светлого будущего.

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