Крупная компания Казахстана увеличит производство удобрений (Эксклюзив)

15 августа 2019 10:34 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Крупная компания Казахстана по производству фосфорсодержащей продукции "Казфосфат" намерена увеличить объемы производства фосфорно-калийного удобрения до 20 тысяч тонн в год, рассказали Trend в компании.

По словам источника, компания планирует добиться данных объемов до конца 2019-начала 2020 года.

"Для реализации данной цели необходимы ресурсы в размере 85 миллионов тенге. Данная сумма будет выделена из собственного бюджета компании", - уточнили в "Казфосфат".

Отметим, в конце 2016 года, компанией было запущено производство фосфорно-калийных удобрений. Мощность данного производства составила пять тысяч тонн удобрений в год.

Также в компании рассказали о намерении запуска производства гипофосфита натрия.

"На данный момент, проект находится на стадии заключения договора. Ориентировочно, проект будет завершен в 2019-2020 годах", - заключили в компании.

"Казфосфат" - уникальная компания на территории Казахстана, имеющая в своей собственности полную линию от добычи до транспортировки фосфатов средствами собственного железнодорожно-транспортного комплекса и их переработки в конечный продукт.

Основными видами деятельности компании являются проведение геологоразведочных работ, добыча и переработка фосфоритной руды, производство и реализация желтого фосфора и его производных, фосфорных минеральных удобрений и кормовых фосфатов, выпуск на основе минерального сырья промышленной продукции.

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер: @nargiz_sadikh

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