Казахстан ввел ограничение на экспорт лесоматериала

21 августа 2019 12:56 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Казахстане ввели временный запрет на экспорт лесоматериала, сообщает в среду Trend со ссылкой на пресс-службу Комитета государственных доходов Казахстана.

Как отмечается в информации, запрет на вывоз с территории Казахстана сроком на шесть месяцев отдельных видов лесоматериалов введен с 18 августа 2019 года.

Согласно информации пресс-службы, действие приказа не распространяется в случае, если лесоматериалы оформлены по таможенной процедуре экспорта в странах ЕС и следуют в третьи страны через территорию Казахстана сквозным транзитом.

Также действие приказа не распространяется на случаи, когда лесоматериалы оформлены в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) по таможенной процедуре экспорта с перемещением в третьи страны транзитом через пункты убытия на территории Казахстана.

(Автор: Наргиз Садыхова)

Твиттер: @nargiz_sadikh

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