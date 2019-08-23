Казахстан и ОАЭ обсудили дальнейшее сотрудничество в сфере космонавтики

БАКУ /Trend/ - В Казахстане обсудили перспективы сотрудничества в области освоения космоса с Объединенными Арабскими Эмиратами, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на пресс-службу министерства иностранных дел Казахстана.

Обсуждение состоялось в рамках встречи министра иностранных дел Бейбута Атамкулова и Посла Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) в Республике Казахстан Мухаммада Аль-Джабера, во время которой стороны обсудили широкий круг вопросов, касающиеся состояния и перспектив двустороннего политического, экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества.

«Казахстан и ОАЭ связывают традиционно дружественные, партнерские отношения, получившие в последние годы заметный позитивный импульс. Мы намерены и в дальнейшем активно наращивать взаимовыгодные связи во всех областях, совместно содействовать укреплению правовых основ казахстанско-эмиратских двухсторонних отношений», - сказал Атамкулов.

Согласно информации пресс-службы, широкие перспективы открывает совместное сотрудничество в области освоения космоса.

«В этой связи, стороны отметили значимость проекта по созданию космического ракетного комплекса на космодроме «Байконур» путем модернизации стартового комплекса «Союз» на площадке №1 («Гагаринский старт») и ракеты-носителя среднего-класса «Союз-2», имеющей спрос на мировом рынке пусковых услуг. Партнерами проекта, наравне с Казахстаном и Эмиратами, выступает также Россия», - говорится в сообщении.

В свою очередь, Эмиратская сторона выразила благодарность Казахстану за поддержку и сотрудничество в развитии космической отрасли ОАЭ. Посол также сообщил, что 25 сентября с космодрома Байконур намечается полет первого эмиратского космонавта Хазаа аль-Мансури и на этом запуске планируется участие Государственного министра высшего образования, Председателя национального космического агентства ОАЭ Ахмада Белхула Аль Фаласи.

Официальный курс на 23 августа составляет 386.04 KZT/USD.

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @nargiz_sadikh

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.