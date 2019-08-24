В Казахстане нацелены на дальнейшее развитие искусственного интеллекта

24 августа 2019 15:40 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Казахстан должен принять масштабные и системные меры в поддержку искусственного интеллекта, отметил первый президент Казахстана – Елбасы Нурсултан Назарбаев, сообщает в субботу Trend со ссылкой на пресс-службу премьер-министра Казахстана.

Об этом стало известно на пресс-конференции в Правительстве, в ходе которой член партии Nur Otan, председатель правления АО «Национальный научный кардиохирургический центр» Юрий Пя рассказал, как реализуются задачи, поставленные Назарбаевым.

«Первый президент уделил большое внимание развитию и внедрению технологий и высокого интеллекта. Технологии внедрились в нашу жизнь», - сказал Пя.

Он напомнил, что первая в мире операция по вживлению искусственного сердца и беспроводной передачи энергии была проведена 15 декабря 2018 года в Казахстане.

«Взаимодействие технологии и медицины – начало этому уже положено. Мы можем сейчас проводить все высокотехнологичные операции, которые доступны гражданам в развитых странах Европы, США, Канады, Юго-Восточная Азии», — сообщил Пя.

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер: @nargiz_sadikh

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