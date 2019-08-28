Авиакомпания "Ижавиа" планирует летать в Баку сразу из 9 городов России

БАКУ/Trend/- Российская авиакомпания "Ижавиа" получила допуск на осуществление полетов в Баку из девяти городов РФ.

Об этом сообщает Trend ссылкой на федеральное агентство воздушного транспорта (Россавиацию) при министерстве транспорта России.

Как отмечено в приказе ведомства, полеты в Баку будут осуществляться из девяти российских городов : Астрахани, Волгограда, Ульяновска, Саратова, Перьми, Челябинска, Оренбурга, Ростова -на- Дону и Нижнего Новгорода. Компания "Ижавиа" имеет лицензии на осуществление этих полетов.

По сообщению Россавиации, частота рейсов определена дважды в неделю. Однако, пока даты начала полетов, дней недели, в которые могут осуществляться полеты, не определены, вероятно эти вопросы еще подлежат согласованию.

(Автор: Парвин Эюбова)

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