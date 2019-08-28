Российские предприниматели прибыли в Азербайджане с деловой миссией

28 августа 2019 19:20 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Стартовала деловая миссия российских предпринимателей в Азербайджан, сообщает Trend со ссылкой на российские СМИ.

В столице Азербайджана находятся представители более чем 30 российских компаний, действующих в различных отраслях экономики. В рамках визита свой потенциал представляют компании из семи регионов России: Кировской, Костромской, Саратовской, Рязанской, Владимирской, Московской и Брянской области.

Миссия организована Ассоциацией малых и средних экспортеров России и Российским экспортным центром.

Бизнес-миссия в Азербайджан является пилотным проектом. Ее основная задача - совместить практический потенциал регионов с возможностями российского экспортного центра.

(Автор: Кямаля Мамедлы. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Twitter: @kamala_mammadli

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