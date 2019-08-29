Компании Московской области намерены наладить деловые отношения в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Три компании из Московской области России продемонстрировали свой потенциал в Баку, в четверг сообщает Trend со ссылкой на российские СМИ.

По словам представителя делегации Максима Черепахина, Азербайджан входит десятку основных импортеров Московской области. По итогом первого полугодия 2019 года Азербайджан занимает девятое место с оборотом около 100 миллионов долларов.

«Мы надеемся, что бизнес-миссия принесет свои плоды в виде заключенных контрактов», - сказал он.

В рамках визита российских предпринимателей в Азербайджан прибыли представители компаний, занимающиеся производством стальных дверей, металлических конструкций для нефтегазового сектора, систем безопасности, датчиков учета нефтепродуктов, а также предприятие агропромышленного комплекса.

Как отметил представитель брянской делегации, это компании-первопроходцы, которые пытаются наладить деловые связи в Азербайджане впервые.

Как уже сообщал Trend, в столицу Азербайджана прибыло свыше 30 российских компаний, действующих в различных отраслях экономики. В рамках визита свой потенциал представляют компании из семи регионов России - Кировской, Костромской, Саратовской, Рязанской, Владимирской, Московской и Брянской области.

Миссия организована Ассоциацией малых и средних экспортеров России и Российским экспортным центром.

Бизнес-миссия в Азербайджан является пилотным проектом. Ее основная задача - совместить практический потенциал регионов с возможностями российского экспортного центра.

(Автор: Кямаля Мамедлы. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Twitter: @kamala_mammadli

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