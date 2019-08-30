Казахстан инициировал создание Зернового фонда для обеспечения роста взаимной торговли исламских стран

БАКУ /Trend/ - Министр сельского хозяйства Казахстана Сапархан Омаров выступил с инициативой создания Зернового фонда, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на пресс-службу министерства сельского хозяйства Казахстана.

Инициатива была озвучена 29 августа 2019 года в городе Саудовской Аравии Джидде на министерской конференции второй сессии Генеральной Ассамблеи Исламской организации продовольственной безопасности (ИОПБ).

Отмечается, что данный фонд будет способствовать удовлетворению потребностей государств-членов ИОПБ, обеспечению поэтапного роста взаимной торговли зерновыми культурами, произведенными в государствах-членах, и будет служить инструментом создания продовольственных резервов и оказания гуманитарной помощи государствам-членам в период продовольственного дефицита.

В концепции предлагаемого Зернового фонда предусмотрен гуманитарный компонент с использованием средств доноров и благотворительных фондов. Также министр предложил начать с зерна и муки, но если идея фонда оправдает себя эффективностью, то можно расширить линейку продукции – и применять механизмы взаимных поставок произведенных самими странами ИОПБ других видов сельхозпродукции.

Вторая инициатива – создание условий для обмена опытом между двумя странами, внедрение новых технологий, в особенности технологий глубокой переработки сельхозсырья и производства продукции с высокой добавленной стоимостью, активизация сотрудничества между частными секторами стран-членов Организации исламского сотрудничества. Особое внимание было акцентировано на важность развития прямых связей между регионами и аграрным бизнесом двух стран.

Поэтому министр предложил активизировать сотрудничество между частными секторами двух стран посредством создания Исламской ассоциации пищевой промышленности.

Сообщается, что деятельность ассоциации будет нацелена на решение таких проблем как уменьшение издержек производства, сокращение потерь после сбора урожая, распределение и сбыт продукции, укрепление технологической цепочки, внедрение прогрессивных технологий и материалов, обеспечивающих получение синергетического эффекта за счет снижения производственных затрат.

С созданием Исламской ассоциации пищевой промышленности, подчеркнул министр, закладывается площадка для укрепления сотрудничества и торговых связей, а в дальнейшем на базе Ассоциации возможно инициирование таких мероприятий, как разработка масштабных экономических проектов, активизация инвестиционной деятельности между двумя государствами, внедрение новых технологий и методов управления, заключение соглашений по торговым операциям и т.д..

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @nargiz_sadikh

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.