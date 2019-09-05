В Узбекистане состоится международный конкурс робототехники

БАКУ /Trend/ - Международный конкурс по робототехнике International Robotics Challenge среди стран-членов Организации исламского сотрудничества (ОИС) состоится до конца 2019 года в Узбекистане, сообщает Trend в четверг со ссылкой на узбекские СМИ.

Профильные ведомства страны до 1 октября разработают программу проведения мероприятия, в том числе утвердят перечень зарубежных гостей.

Организация исламского сотрудничества — международная организация исламских стран со штаб квартирой в Джидде, Саудовская Аравия. Дата основания - 25 сентября 1969 года.

В нее входят 57 стран, среди которых: Азербайджан, Албания, Алжир, Афганистан, Египет, Индонезия, Иордания, Иран, Йемен, Казахстан, Камерун, Катар и т.д.

Странами-наблюдателями являются Босния и Герцеговина, Центральноафриканская Республика (ЦАР), Таиланд, Россия и Северный Кипр.

(Автор: Фахри Вакилов)

Твиттер:@vakilovfaxri

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