Болгарские бизнесмены заинтересованы в открытии в Азербайджане совместных предприятий

6 сентября 2019 13:56 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Болгарские предприниматели могут воспользоваться условиями, созданными в индустриальных парках Азербайджана. Об этом сказал министр экономики Шахин Мустафаев во время встречи с послом Болгарии Николаем Янковым, сообщает Trend со ссылкой на министерство экономики.

Мустафаев отметил, что между странами созданы возможности для сотрудничества в сферах энергетики, сельского хозяйства, промышленности, транспорта и транзита, фармацевтики, туризма и т.д.

Министр также рассказал о транспортных и транзитных возможностях Азербайджана, отметив, что международные транспортные коридоры, проходящие через страну, могут способствовать дальнейшему развитию сотрудничества с Болгарией в этой области.

Мустафаев подчеркнул важность совместных мероприятий для расширения экономического сотрудничества между странами.

В свою очередь Янков отметил, что болгарские бизнесмены заинтересованы и в открытии совместных предприятий в Азербайджане.

В настоящее время в Азербайджане действуют 11 болгарских компаний.

Совместная декларация о стратегическом партнерстве, подписанная в 2015 году, способствует расширению сотрудничества между двумя странами.

(Автор: Кямаля Мамедлы. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @kamala_mammadli

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