Узбекистан запустит еженедельные чартерные рейсы в Украину с октября

9 сентября 2019 11:36 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - С пятого октября национальная авиакомпания «Узбекские авиалинии» запускает прямой еженедельный чартерный рейс по маршруту Ташкент – Киев – Ташкент, сообщает Trend со ссылкой на узбекские СМИ.

Полеты будут выполняться на самолетах Airbus A320. Время в пути 4 часа 30 минут. Бесплатная норма провоза багажа 20 килограммов.

Рейсы будут выполняться по субботам (GMT+5): HY3563 Ташкент 23:55 – Киев 02:45; HY3564 Киев 04:15 – Ташкент 10:45.

Стоимость авиабилета из Киева в Ташкент стартует от 138 долларов. Детям от двух до 12 лет предоставляется скидка 20 процентов от тарифа.

При возврате билетов до трех дней до вылета удерживается штраф 100 евро, менее 72 часов до вылета и после вылета воздушного судна стоимость авиабилета не возвращается.

(Автор: Фахри Вакилов. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер:@vakilovfaxri

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