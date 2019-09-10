В Казахстане запускается прямой рейс между двумя крупными городами

БАКУ /Trend/ - Первый лоукостер Казахстана FlyArystan запускает авиарейсы из города Семея в город Нур-Султан и обратно, сообщает во вторник Trend со ссылкой на пресс-службу компании.

По данным пресс-службы, рейсы будут выполняться на 180-местном Airbus A320 каждый день, начиная с четвертого октября текущего года.

Продажа билетов открыта до 28 марта 2020 года.

FlyArystan — первая казахстанская бюджетная авиакомпания (лоукостер), базирующаяся в городе Алмаьы.

Создание авиакомпании FlyArystan велось в течение 2018 года на базе "Эйр Астаны", составлялась законодательная и организационная база для создания бюджетной авиакомпании, которая была одобрена второго ноября 2018 года акционерами АО «Эйр Астана», Фондом национального благосостояния «Самрук-Казына» и BAE Systems, а также президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым.

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер: @nargiz_sadikh

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