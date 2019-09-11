Впервые на ярмарке в Баку будет налажена продажа меда со штрих-кодом на упаковке

11 сентября 2019 14:26 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - На предстоящей ярмарке меда, которая откроется в Баку в конце сентября, будет применен инновативный подход в реализации продукции пчеловодства.

Об этом заявила на конференции, посвященной предстоящей ярмарке меда, руководитель Государственной аграрно-торговой компании при министерстве сельского хозяйства Лейла Мамедова, сообщает в среду Trend . По словам главы Госкомпании, впервые в Азербайджане, на ярмарку будет выставлена пчеловодческая продукция со штрих-кодом на упаковке.

«Посредством этого кода, покупатели смогут получить информацию о продукции и производителе через сайт www. bal. kendden. az. В то же время, граждане, которые не смогут посетить ярмарку посредством этого сайта смогут заказать мед, указав адрес доставки", - сказала Мамедова.

Руководитель Госкомпании отметила, что участие производителей меда на предстоящей ярмарке будет платным, и обойдется в 150 манатов. Отметим, что ярмарка меда в Баку будет проходить с 28 сентября по 18 октября текущего года. Это двадцатая по счету выставка меда, в работе которой примут участие 300 производителей меда. Организаторами выставки являются Ассоциация пчеловодов Азербайджана, Государственная аграрно-торговая компания при минсельхозе и Агентство по пищевой безопасности.

(Автор Матанат Насибова. Редактор: Хазар Ахундов)

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