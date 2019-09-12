Изделия ручной работы микро- и малых предпринимателей представлены на выставке (ФОТО)

БАКУ/Trend/-12 сентября в Бульвар-отеле Баку открылись Вторая азербайджанская международная выставка подарков и промо-продукции (“Gift & Promo 2019”) и Вторая азербайджанская международная выставка рекламной и печатной продукции (“AdPrint 2019”).

Как сообщает Trend, на выставках, проводимых при поддержке Агентства развития малого и среднего бизнеса Азербайджана (АРМСБ), был представлены ряд проектов социального предпринимательства и продукция около 50 местных и иностранных компаний, в том числе изделия ручной работы субъектов микро-и малого предпринимательства.

Выступивший на открытии председатель АРМСБ Орхан Мамедов подчеркнул важность отраслевых выставок для развития ненефтяного сектора и диверсификации экономики.

Руководитель Агентства отметил, что ведомство оказывает поддержку микро- и малым предпринимателям, в том числе, предпринимателям-женщинам и людям с ограниченными возможностями здоровья, стартапам и молодежи в рамках механизмов государственной поддержки и услуг Агентства.

Одной из мер подобной поддержки является обеспечение участия микро- и малых предпринимателей в проводимых в стране различных выставках и фестивалях. Основной целью является оказание поддержки МСБ в презентации своей продукции и услуг, расширении возможностей сбыта и налаживания деловых связей.

Отметим, что на стенде, созданном при поддержке АРМСБ в партнерстве с Германским обществом международного сотрудничества (GIZ), в основном представлены изделия ручной работы женщин-предпринимателей и людей с ограниченными возможностями здоровья. На стенде выставлено более 50 изделий ручной работы, таких как сувениры, резьба по дереву, образцы ковроткачества и декоративно-прикладного искусства, украшения и аксессуары, игрушки и т.д.

Выставки организованы ООО Caspian Event Organisers (CEO) и продлятся до 14 сентября.

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