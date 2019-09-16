Продовольствие и спиртные напитки из Азербайджана продемонстрированы на выставке в Польше (ФОТО)

16 сентября 2019 13:53 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - При организационной поддержке и инициативе аппарата торгпредства по странам Центральной Азии в посольстве Азербайджана в Польше на стенде "Made in Azerbaijan" на продовольственной выставке "Food Expo Warsaw-2019", проведенной в Варшаве 12-14 сентября, была продемонстрирована продовольственная продукция и спиртные напитки Азербайджана, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на министерство экономики.

Стенд "Made in Azerbaijan", на котором были выставлены вина, фруктовые соки, чаи, компоты, варенья и другая консервированная продукция азербайджанского производства, была воспринят с большим интересом.

"Food Expo Warsaw" - самая крупная выставка, проводимая в Польше по тематике сельского хозяйства и продовольственной продукции.

Как и прежде, в этом году в работе выставки участвовали крупные импортеры, заготовители, сети супермаркетов, перерабатывающие предприятия и компании.

Выставка была организована с целью расширения экспорта ненефтяного сектора и выхода на новые рынки экспорта.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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  • Продовольствие и спиртные напитки из Азербайджана продемонстрированы на выставке в Польше (ФОТО)
  • Продовольствие и спиртные напитки из Азербайджана продемонстрированы на выставке в Польше (ФОТО)
  • Продовольствие и спиртные напитки из Азербайджана продемонстрированы на выставке в Польше (ФОТО)
  • Продовольствие и спиртные напитки из Азербайджана продемонстрированы на выставке в Польше (ФОТО)
  • Продовольствие и спиртные напитки из Азербайджана продемонстрированы на выставке в Польше (ФОТО)
  • Продовольствие и спиртные напитки из Азербайджана продемонстрированы на выставке в Польше (ФОТО)
  • Продовольствие и спиртные напитки из Азербайджана продемонстрированы на выставке в Польше (ФОТО)
  • Продовольствие и спиртные напитки из Азербайджана продемонстрированы на выставке в Польше (ФОТО)
  • Продовольствие и спиртные напитки из Азербайджана продемонстрированы на выставке в Польше (ФОТО)
  • Продовольствие и спиртные напитки из Азербайджана продемонстрированы на выставке в Польше (ФОТО)
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