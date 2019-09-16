В Азербайджане 3тыс. турецких компаний

БАКУ/Trend/ - В Азербайджане в настоящее время действует более трех тысяч компаний с турецким капиталом.

Об этом сказал министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев, сообщает в понедельник Trend на открытии азербайджано-турецкого бизнес-форума.

По его словам, турецкие компании в качестве подрядчиков выполнили работу в рамках 300 государственных проектов на сумму 15,5 миллиарда долларов.

"Инвестиции Турции в экономику Азербайджана достигли 12,2 миллиарда долларов, инвестиции Азербайджана в экономику Турции - 15 миллиардов долларов", - сказал он.

Также он отметил, что Турция стоит на первом месте по вложениям инвестиций в ненефтяной сектор Азербайджана (2,8 миллиарда долларов).

Министр также заявил, что подписанный в ходе заседания МПК план деятельности на 2019-2021 годы позволит расширить сотрудничество в торгово-экономической и других сферах.

Мустафаев также пригласил турецкие компании к совместной работе в Азербайджане в сферах АПК, промышленности, энергетики, фармацевтики.

(Автор : Кямаля Мамедлы. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер: @kamala_mammadli

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