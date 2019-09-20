Азербайджан и Китай создадут СП по производству тракторов и сельхозтехники - министр

БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Китай рассматривают возможность создания совместных предприятий в ближайшей перспективе.

Как cообщает в пятницу Trend, об этом министр экономики Шахин Мустафаев сказал журналистам в рамках состоявшегося в Баку азербайджано-китайского бизнес-форума.

Министр отметил, что речь идет о создании завода по производству тракторов, различных видов сельхозтехники, а также заводов по переработке агропродукции.

"В реализацию этих масштабных проектов будут вложены инвестиции в размере 100 миллионов долларов, что поспособствует открытию нескольких тысяч рабочих мест", - сказал он.

Мустафаев отметил, что Азербайджан планирует наращивать инвестиции в реализацию проектов в сфере промышленности, аграрном секторе, а также в осуществление инфраструктурных проектов.

(Автор: Матанат Насибова)

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