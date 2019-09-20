Азербайджан увеличит потенциал экспорта грузоперевозок на мировые рынки

БАКУ/Trend/ - Азербайджан намерен значительно увеличить потенциал грузоперевозок по транскаспийскому коридору, в том числе по железнодорожной ветке Баку-Тбилиси-Карс.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом в пятницу сказал журналистам министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев. Министр отметил, что Азербайджан выполнил все задачи инфраструктурного значения в процессе реализации важнейших проектов, в которые вложены крупные инвестиции.

Он отметил, что процесс инвестирования в реализацию предстоящих проектов будет продолжаться и в дальнейшем. "Мы намерены расширять возможности в сфере грузоперевозок с тем, чтобы азербайджанская продукция выходила на новые внешние рынки. Азербайджан, в рамках инициативы " Один пояс, один путь", продолжит работу в направлении увеличения экспортных возможностей, в целях продвижения азербайджанских товаров на внешние рынки", - сказал министр.

(Автор: Матанат Насибова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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