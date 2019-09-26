"Азербайджанская промышленная корпорация" приняла участие в конференции в Афинах

БАКУ/Trend/ - Делегация ОАО "Азербайджанская промышленная корпорация" и ее дочернего предприятия ООО“Азералюминиум" приняла участие в конференции “İnternational Aluminium 2019”, проведенной в столице Греции в Афинах.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на ОАО, конференция является самым большим европейским мероприятием, посвященным рынку алюминия и имеет большое значение с точки зрения обсуждения стратегии и путей развития на этом рынке, а также информирования в сфере глобального снабжения и изменения спроса, тенденций использования алюминия, и перспективах алюминиевой промышленности.

В рамках конференции, которая продолжилась три дня, участники получили возможность встретиться с более чем 300 представителями этой отрасли, узнать последние новости рынка алюминия и завязать новые связи с ведущими компаниями. В ходе конференции были обсуждены такие важные темы как будущее глобальной алюминиевой промышленности, основные факторы, влияющие на стратегии производителей алюминия, а также воздействие увеличения энергетических затрат на стоимостную цепочку производства алюминия, рост глобальной алюминиевой промышленности и другие.

Генеральный директор Корпорации Кямран Набизаде и директор ООО "Азералюминий", принявшие участие на мероприятии, провели переговоры с греческими компаниями Alumel, Elval и Aluminium of Greece, австрийской Hammerer Aluminium Industries, канадской Sinometals Resource Inc, британской London Metal Exchange, американской Gerald Metals, сингапурской Noble Group, швейцарскими Trafigura и Glencore, турецкой Assan, финской Outotec, чешской Metalimex по обсуждению расширения рынка сбыта и других вопросов, представляющих взаимный интерес.

Согласно договору, подписанному между ООО "Азералюминий" и греческой компанией Alumel, производятся цилиндрические заготовки (биллеты) с особым составом для производства алюминиевых профилей и уже экспортировано шесть тысяч тонн продукции.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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