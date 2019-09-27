Узбекистан и Китай запустили чартерный рейс

БАКУ/Trend/ - Чартерный рейс свяжет китайский город Сиань со столицей Узбекистана Ташкентом, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу Госкомтуризма Узбекистана.

Обслуживать рейс будет китайский перевозчик Zhejiang Loong Airlines Co.Ltd. Первый самолет с гостями из Поднебесной приземлится в столичном аэропорту уже 27 сентября. Рейсы будут осуществляться на комфортабельных самолетах Airbus A320neo с общей вместимостью 173 человека.

«Запуск чартерного рейса «Сиань-Ташкент-Сиань» осуществлен благодаря совместной проработке вопроса по увеличению китайских туристов в Узбекистан посольством Узбекистана в Китае и компанией Zhejiang Loong Airlines Co.Ltd», - прокомментировали в госкомитете.

Напомним, что президент Шавкат Мирзиёев отменил визы для китайских туристов. С первого января 2020 года они смогут приезжать в Узбекистан без виз на срок до семи дней.

(Автор: Фахри Вакилов. Редактор: Хазар Ахундов)

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