В 2020 году запланирована бизнес-миссия Азербайджана в Корее

БАКУ/ Trend/ - В 2020 году предусмотрена бизнес-миссия азербайджанской делегации в Южной Корее. Как сообщает Trend, об этом заявил журналистам глава Азербайджанского фонда поощрения экспорта и инвестиций (Azpromo) Юсиф Абдуллаев, в рамках проходящего в Баку азербайджано-корейского бизнес-форума. По словам Абдуллаева, этот шаг направлен на диверсификацию поставок азербайджанской продукции на внешние рынки.

" Рынок Южной Кореи, для нашей страны привлекателен для экспортных поставок местной продукции в эту страну. Мы предусматриваем поставки различных видов сельхозпродукции, алкогольной продукции, промышленных товаров, продуктов нефтехимии и прочих товаров в Южную Корею. Учитывая, что Азербайджан взял уверенный курс на диверсификацию национальной экономики, поставки местной продукции на рынок Кореи послужат расширению географии экспорта. При этом очевидно, что сегодня есть реальные предпосылки серьезной востребованности нашей продукции на корейском рынке" - сказал глава Azpromo. Отметим, что в рамках азербайджано-корейского бизнес форума состоялись B2B встречи между местными предпринимателями и представителями корейских компаний.

(Автор Матанат Насибова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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