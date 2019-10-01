Крупная компания из Саудовской Аравии нацелена на реализацию проектов в Казахстане

1 октября 2019 12:07 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Посол Казахстана в Саудовской Аравии Берик Арын и председатель холдинга «Zamil Group» Абдулрахман Абдулла Аль Замиль рассмотрели возможности сотрудничества в Казахстане, сообщает во вторник Trend со ссылкой на пресс-службу министерства иностранных дел Казахстана.

Стороны также обсудили вопросы развития двустороннего сотрудничества, а также рассмотрели инвестиционные возможности в Казахстане. В этой связи посол проинформировал председателя о национальном законодательстве Казахстана в области защиты иностранных инвестиций и представил ряд приоритетных инвестиционных проектов.

Zamil Group является одной из ведущих компаний в Королевстве Саудовская Аравия. Благодаря 60 предприятиям, работающим в промышленности, торговле и сфере услуг, холдинг удовлетворяет потребности глобальных операторов в промышленности, нефтехимии и сфере услуг.

Предприятия холдинга производят кондиционеры, пластмассовые изделия, краски, металлоконструкции, а также занимаются обработкой продуктов питания, производством стали, морских судов и обслуживанием дорог. «Zamil Group» также работает в банковском секторе и инвестирует в промышленные проекты.

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @nargiz_sadikh

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