В Бакинской Высшей Школе Нефти пройдет очередная конференция TEDxBHOS

9 октября 2019 10:04 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В Бакинской Высшей Школе Нефти (БВШН) 12 октября состоится очередная конференция TEDxBHOS, сообщает в среду Trend.

Основная цель конференции - изменить образ мышления общества в позитивном ключе, развить мышление людей к лучшему.

Кроме этого, конференция предоставит студентам и представителям местной общественности возможность более рационально распределить свое время, познакомиться при помощи эффективных выступлений с новыми людьми, выдвигающими полезные и инновационные идеи.

На конференции в текущем году шесть спикеров, представляющих различные сферы деятельности, выступят на тему «Прагматизм».

TEDx – международный проект частного некоммерческого фонда TED, который проводит ежегодные конференции на актуальные темы в различных странах, городах, университетах и сообществах. Конференции TED проводятся дважды в год. Первая конференция TED состоялась в 1984 году.

Конференции TEDx были созданы в духе миссии TED - “Идеи, достойные распространения”. Выступления докладчиков, которые не должны длиться свыше 18 минут, призваны пропагандировать идеи, ценные не только для нынешнего, но и для будущих поколений.

Программа TEDx предназначена для поощрения общественных объединений, учреждений и отдельных лиц к участию в переговорах и установлению контактов. Каждое индивидуальное лицо может в индивидуальном порядке организовать конференцию TEDx в городе своего проживания или месте своей учебы.

Мероприятие пройдет в конгресс-холле БВШН.

Отметим, что, начиная с прошлого года, студенческий коллектив БВШН организует конференции TEDxBHOS по лицензии TED.

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