Бакинская высшая школа нефти заняла одно из лидирующих мест по числу президентских стипендиатов

9 октября 2019 14:21 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президентской стипендии за отличные результаты на вступительных экзаменах были удостоены 23 студента Бакинской высшей школы нефти.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал ректор Бакинской высшей школы нефти (БВШН) Эльмар Гасымов во время встречи со студентами, поступившими в БВШН в 2019 году и удостоенными Президентской стипендии за отличные результаты на вступительных экзаменах.

Во время встречи ректор отметил, что студенты были удостоены высоких стипендий, в соответствии с указом Президента Ильхама Алиева от девятого сентября 2019 года «О предоставлении Президентской стипендии студентам, поступившим в вузы Азербайджанской Республики в 2019/2020 учебном году».

Гасымов сообщил, что число президентских стипендиатов увеличилось до 150 человек с момента создания БВШН.

Ректор отметил, что максимальное количество президентских стипендиатов Бакинской высшей школы нефти приходится на первую группу, в которой всегда наблюдалась большая конкуренция.

«Согласно соответствующему Указу, в текущем году президентских стипендий были удостоены 102 человека. Из 23 президентских стипендиатов БВШН 15 студентов выбрали специальность «Инженер по информационной безопасности», пять – «Инженер по автоматизации процессов», два – «Инженер химик», один – «Инженер по нефти и газу»», – добавил Гасымов.

Ректор выразил уверенность, что каждый из стипендиатов оправдает оказанное ему доверие на самом высоком уровне. Гасымов высоко оценил интерес, проявленный президентскими стипендиатами к Бакинской высшей школе нефти, и подчеркнул, что сделанный студентами выбор сыграет важную роль в их будущей карьере.

Напомнив, что учебные заведения, учителя и родители также сыграли очень важную роль в достижении студентами успеха, Эльмар Гасымов пожелал стипендиатам удачи в их будущей учебе.

Студенты, в свою очередь, выразили благодарность за прекрасные условия, созданные в школе для их обучения.

Отметим, что девять из президентских стипендиатов являются девушками, 14 – юношами. При выборе специальности стипендиаты отдали предпочтение специальности «Инженер по информационной безопасности». Не случайно эта специальность с самым высоким проходным баллом в стране была объявлена «Специальностью года». «Инженер по автоматизации процессов» также является специальностью с самым высоким проходным баллом среди университетов страны.

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