В Международном аэропорту Гейдар Алиев создается Центр управления движением беспилотных летательных аппаратов (ФОТО)

9 октября 2019 16:37 (UTC+04:00)

Национальный авиаперевозчик Азербайджана (AZAL) и китайская компания Ehang Intelligent Equipment подписали соглашение о создании в Международном аэропорту Гейдар Алиев единого Центра по контролю гражданских беспилотных аппаратов (дронов) при УВД «Азераэронавигация».

Соглашение было подписано 9 октября в Баку президентом AZAL Джахангиром Аскеровым и президентом Ehang Intelligent Equipment Хуази Ху (Huazhi Hu).

«Активный рост применения беспилотных аппаратов является одной из самых заметных мировых тенденций. Широкий спектр применения дронов играет важную роль в современном мире. В связи с этим, безопасность эксплуатации БПЛА для гражданской авиации является главной задачей», - сказал Джахангир Аскеров.

Приоритетной задачей Центра является защита от несанкционированных проникновений дронов в район аэродромов, поскольку большая опасность заключается в том, что они летают на относительно низкой высоте и могут залетать в зону взлетно-посадочных полос.

Новый центр впервые будет интегрирован с системой Управления воздушным движением Азербайджана для предотвращения столкновений БПЛА с воздушными судами гражданской авиации.

Центр также включает в себя функцию 3D-картографии и сканирования рельефа, имеющую важное значение при проектировании аэродромов и разработки аэронавигационных карт.

Веб-приложение командного центра при необходимости дает возможность включать в себя информацию о регистрации БПЛА и его пилотов, сертификационные документы, разрешение на выполнение полетов.

Кроме того, со стороны компании Ehang Intelligent Equipment поступила инициатива по обучению новых специалистов в Национальной академии авиации Азербайджана и оснащения технической базы тренажерного комплекса по управлению БПЛА с привлечением в будущем студентов из иностранных стран.

Управление воздушным движением AZANS обеспечивает безопасность полетов в воздушном пространстве Азербайджана. Ежедневно AZANS обслуживает более 500 воздушных судов, 300 из которых приходится на транзитные полеты над Азербайджаном.

EHang Intelligent Equipment - ведущая компания по разработке платформ для беспилотных летательных аппаратов. Она предоставляет клиентам из различных отраслей БПЛА и коммерческие решения.

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  • В Международном аэропорту Гейдар Алиев создается Центр управления движением беспилотных летательных аппаратов (ФОТО)
  • В Международном аэропорту Гейдар Алиев создается Центр управления движением беспилотных летательных аппаратов (ФОТО)
  • В Международном аэропорту Гейдар Алиев создается Центр управления движением беспилотных летательных аппаратов (ФОТО)
  • В Международном аэропорту Гейдар Алиев создается Центр управления движением беспилотных летательных аппаратов (ФОТО)
  • В Международном аэропорту Гейдар Алиев создается Центр управления движением беспилотных летательных аппаратов (ФОТО)
  • В Международном аэропорту Гейдар Алиев создается Центр управления движением беспилотных летательных аппаратов (ФОТО)
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