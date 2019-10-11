Президент Молдовы посетит Узбекистан в 2020 году

БАКУ/Trend/-Президент Молдовы Игорь Додон нанесет визит в Узбекистан в 2020 году, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.

Договоренность об этом была достигнута в ходе встречи двух президентов перед началом саммита СНГ в Ашхабаде.

В ходе встречи стороны отметили необходимость активизации двусторонних отношений на всех уровнях, поскольку обмен визитами глав государств состоялся более 20 лет назад, а последнее заседание межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству - в 2002 году.

В связи с этим стороны пришли к мнению о целесообразности визита президента Молдовы в Узбекистан в 2020 году. Кроме того, лидеры обеих стран подчеркнули важность активизации контактов на уровне парламентов.

В продолжение беседы стороны подтвердили обоюдную заинтересованность в развитии сотрудничества в торгово-экономической сфере, в том числе, по линии торгово-промышленных палат и деловых кругов путем организации бизнес-форумов, с учетом того, что в Узбекистане действуют 14 предприятий с молдавским капиталом.

Вместе с тем президенты указали на недостаточную реализацию торгово-экономического потенциала двух стран.

(Автор: Фахри Вакилов. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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