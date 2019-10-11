Рейтинговое агентство Moody’s положительно оценило финансовые реформы в Азербайджане

БАКУ/Trend/ - В последнем отчете рейтингового агентства Moody’s Азербайджан занял стабильную позицию на уровне Ba2

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Палату по надзору над финансовыми рынками, в отчете отмечено, что реформы в финансовом секторе были направлены на снижение кредитного риска населения и восстановление выдачи кредитов.

Рейтинговое агентство Moody’s отметило статус чистого кредитора по крупным иностранным активам и обеспечение внутриполитической стабильности за счет перенаправления нефтегазовых доходов в другие секторы, как сильные стороны, характеризующие кредитную надежность страны.

Также в отчете отмечено, что реформы, проведенные в фискальном и финансовом секторах могут повысить устойчивость суверенной кредитной надежности Азербайджана к ударам, а также снизить задолженность правительства и риски в банковской системе.

Агентство Moody’s отметило рост кредитов, как положительный тренд в финансовом секторе страны. Согласно оценке агентства, выдача кредитов физическим лицам и учреждениям растет с декабря 2018 года.

Отметим, что рейтинговое агентство Moody’s регулярно проводит оценивание финансовых реформ в Азербайджане и в предыдущем отчете Агентства инициатива правительства в направлении решения вопроса проблемных кредитов была высоко оценена.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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