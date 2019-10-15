БАКУ/Trend/ - До сегодняшнего дня в Азербайджане 2756 фермеров воспользовались мобильной продажей минеральных удобрений на льготных условиях, сообщает Trend со ссылкой на минсельхоз.

В целом мобильная продажа, которая будет осуществляться до конца года, состоялась в 240 селах. За прошлую неделю продажей, которая прошла в 57 селах, воспользовались 461 фермеров.

Начиная с сентября ОАО "Агролизинг" приступило к мобильной продаже сезонных минеральных удобрений на льготных условиях, в частности аммофоса и нитроаммофоски, в селах, расположенных вдали от районных центров.

Жители могут приобрести удобрения со скидкой 70 процентов, предоставив необходимые документы.

Для получения подробной информации о местах, где будут производиться мобильные продажи, следует обратиться в Call-центр 1652 или по телефонам (+99451) 2559383, (+99451) 2293207.

(Автор: Кямаля Мамедлы Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @kamala_mammadl

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