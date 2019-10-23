Сумгайытский технологический парк огласил сумму реализованной продукции своих резидентов

БАКУ /Trend/ - Основными резидентами Сумгайытского технологического парка по итогам девяти месяцев текущего года стали несколько заводов, которые реализовали продукцию в общей сложности на сумму свыше 65 миллионов манатов, сообщил Trend пиар-менеджер СТП Рашад Алиев.

По словам пиар-менеджера, наибольший объем реализованной продукции пришелся на долю кабельного завода.

«Данное предприятие реализовано продукции на сумму 29,950 миллиона манатов. Далее следует завод по производству арматуры, реализовавший за отчетный период продукции на 11,8 миллиона манатов, за тот же период текущего года завод по производству полимерных изделий реализовал продукцию на сумму семь миллионов манатов, завод по производству и техремонту автомобилей на 4,650 миллиона манатов, завод алюминиевых профилей на 2,669 миллиона манатов, завод по производству сэндвич панелей на 2,374 миллиона манатов, завод по производству электрического оборудования на 1,600 миллиона манатов», - сообщил Алиев.

По словам пиар-менеджера, на долю остальных резидентов СТП пришлась незначительная часть средств от общей суммы реализованной.

Алиев сообщил, что до конца текущего года ожидается экспорт промышленных товаров из Азербайджана в страны ближнего зарубежья, в частности, в Россию и Грузию.

Сумгайытский технологический парк – это комплекс крупных заводов, специализирующихся в различных сферах производства.

Парк был введен в эксплуатацию при участии Президента Азербайджана Ильхама Алиева 22 декабря 2009 года. В настоящее время на 13 заводах, входящих в состав СТП, действует свыше 30 производственных площадок.

Комплекс заводов входящих в состав СТП выпускает широкий ассортимент продукции для нефтегазовой, строительной, энергетической и сельскохозяйственной отрасли.

К производственным направлениям СТП относятся - кабели и провода различных видов, медные и алюминиевые электротехнические прутья, полипропиленовые и полиэтиленовые трубы различных размеров, трубы капельного орошения, - многофункциональные электронные электрические счетчики, электрические шкафы низкого напряжения, электрические гнезда среднего напряжения, внешние распределительные установки, рубильники, распределители, солнечные коллекторы, кабельные каналы различных размеров и прочее.

(Автор: Матанат Насибова. Редактор: Хазар Ахундов)

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