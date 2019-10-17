В Азербайджане зарегистрированы 9 иностранных стартапов

17 октября 2019 13:19 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане зарегистрированы девять зарубежных стартапов — три израильских, три украинских и три российских.

Об этом председатель правления Агентства инноваций при министерстве транспорта, связи и высоких технологий Турал Керимли сказал на встрече с делегацией, возглавляемой руководителем Национального фонда инноваций Ирана Али Вахдатом, сообщает в четверг Trend.

(Автор: Эльнур Багишев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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