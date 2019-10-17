Коренные реформы проведенные под руководством Президента Азербайджана обеспечили устойчивую модель развития экономики

17 октября 2019 12:20 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Экономические реформы, проведенные под руководством главы государства, обеспечили устойчивую модель развития Азербайджана, сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламента), член парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Руфат Гулиев, комментируя результаты экономического роста по итогам девяти месяцев текущего года.

Отметим, что 15 октября состоялось экономическое совещание при Президенте Азербайджана Ильхаме Алиеве, в рамках которого были обсуждены социально-экономические показатели девяти месяцев 2019 года.

По словам депутата, экономический рост в ненефтяном секторе Азербайджана указывает на то, что меры, предпринятые в Азербайджане в целях диверсификации дают положительные результаты,

«Глава азербайджанского государства в своем выступлении однозначно отметил, наличие потенциала и возможностей для достижения более высоких результатов по экономическим показателям. То, что за отчетный период текущего года наибольший рост отмечался в не нефтяной промышленности (более чем на 15 процентов), является следствием проведенных коренных реформ в стране, которые оказали благоприятное воздействие на отдельные отрасли экономики. Как следствие этих реформ, значительный рост наблюдается в одной из важных отраслей экономики - в сфере сельского хозяйства, которая считается одной из самых приоритетных. То, что за девять месяцев сельское хозяйство увеличилось на более чем семь процентов, является хорошим результатом, и этот факт также не остался вне внимания главы государства», - сказал Гулиев.

Депутат отметил, что в результате грамотной государственной политики внешний государственный долг Азербайджана находится на низком уровне и составляет всего 17 процентов от ВВП.

«То, что по этому показателю Азербайджана занимает девятое место в мире, является рекордным достижением, и как отметил глава государства в своем выступлении, необходимо с каждым годом сокращать внешний государственный долг, что предусмотрено в бюджете на 2020 год. В то же время еще одним показателем успешного реформирования является низкий уровень инфляции, в пределах чуть более двух процентов. По сравнению с предыдущими годами этот показатель значительно сократился.

Обратите внимание на то, что доходы населения значительно превышают инфляцию, что напрямую указывает на улучшение материального благосостояния азербайджанских граждан. Это также было ожидаемым, поскольку в центре внимания руководства страны постоянно находится фактор гражданина, его благосостояние.

С учетом этого важного фактора, в стране был реализован серьезный социальный пакет, направленный на материальное благополучие более 4,2 миллиона человек, вследствие чего были повышены пенсии, зарплаты, пособия, на что было израсходовано порядка одного миллиарда манатов. В настоящее время Азербайджан занимает первое место в СНГ по уровню покупательной способности минимальной пенсии, а по объему среднемесячной пенсии находится на третьем месте, что также является большим достижением.

Глава государства в своем выступлении расставил важные акценты относительно того, что в финансовой и экономической сфере должна быть обеспечена полная прозрачность, отметив, что перед правительством поставлена задача повышения бюджетных доходов и обеспечения прозрачности бюджетные расходов», - продолжил депутат.

Гулиев назвал позитивным фактором то, что в отчете Doing Business Азербайджан занимает 25-е место в мире по бизнес-среде, а в последнем отчете Азербайджан вновь вошел в число 20 наиболее реформаторских стран.

«Азербайджан превратился в одного из важных игроков на рынке энергоносителей. Это касается и «Контракта века», и его пролонгации, строительства трубопроводов, в том числе «Трансадриатического» и «Трансанатолийского», а также цели превращения Азербайджана в транспортный хаб. Страна взяла курс на опережающее развитие ненефтяного сектора, при этом особое внимание уделяется формированию, как импортозамещающей модели, так и экспортоориентированной. Сегодняшний Азербайджан является не только страной, развивающей свою экономику, но и активно инвестирует в другие страны», - сказал депутат, подчеркнув, что успешным развитием экономики, страна обязана своей социально-экономической модели развития, реализуемой под руководством Президента Азербайджана.

(Автор: Матанат Насибова. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @MatanatNasibova

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