Туркменистан и Китай обсудили перспективы энергетического сотрудничества

АШХАБАД /Trend/ - В Китае находится делегация Туркменистана во главе с заместителем председателя Меджлиса (парламента) Касымгулы Бабаевым, сообщает Trend в четверг со ссылкой на туркменское внешнеполитическое ведомство.

Делегация провела встречу с председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей КНР Ли Чжаньшу.

В ходе переговоров главы делегаций заострили внимание на расширении энергетического и торгово-экономического, сотрудничества в таких областях, как промышленность, связь, транспорт, логистика.

Стороны подчеркнули, что руководство Китая и Туркменистана придает особое внимание развитию дружеских и партнерских связей между двумя странами. Китай и Туркменистан являются близкими и дружескими государствами и надежными стратегическими партнерами, говорится в сообщении.

Две страны установили дипломатические отношения в 1992 году. Отметим, что Китай стал ключевым покупателем туркменского газа и рассчитывает довести ежегодные закупки до 65 миллиардов кубометров. Китай также активно сотрудничает с Туркменистаном в области поставок оборудования и услуг для транспорта и связи.

Ашхабад и Пекин договорились предпринять меры по стимулированию и защите взаимных инвестиций, оказать поддержку коммерческим предприятиям для осуществления деятельности на территории своих стран.

В 1992 году двусторонний товарооборот Туркменистана и Китая составлял всего 4,5 миллиона долларов США, а в 2018 году достиг уже 8,4 миллиарда долларов США, увеличившись более чем в 1800 раз.

Примечательно, что недавно начались контейнерные перевозки по железной дороге Китай–Казахстан–Туркменистан–Иран. Таким образом, сроки грузоперевозок из Китая до Персидского залива сокращёны с 28 до 14 дней, а расстояние – на более чем 600 километров.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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