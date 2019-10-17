Туркменистан и Китай обсудили перспективы энергетического сотрудничества

17 октября 2019 14:33 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - В Китае находится делегация Туркменистана во главе с заместителем председателя Меджлиса (парламента) Касымгулы Бабаевым, сообщает Trend в четверг со ссылкой на туркменское внешнеполитическое ведомство.

Делегация провела встречу с председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей КНР Ли Чжаньшу.

В ходе переговоров главы делегаций заострили внимание на расширении энергетического и торгово-экономического, сотрудничества в таких областях, как промышленность, связь, транспорт, логистика.

Стороны подчеркнули, что руководство Китая и Туркменистана придает особое внимание развитию дружеских и партнерских связей между двумя странами. Китай и Туркменистан являются близкими и дружескими государствами и надежными стратегическими партнерами, говорится в сообщении.

Две страны установили дипломатические отношения в 1992 году. Отметим, что Китай стал ключевым покупателем туркменского газа и рассчитывает довести ежегодные закупки до 65 миллиардов кубометров. Китай также активно сотрудничает с Туркменистаном в области поставок оборудования и услуг для транспорта и связи.

Ашхабад и Пекин договорились предпринять меры по стимулированию и защите взаимных инвестиций, оказать поддержку коммерческим предприятиям для осуществления деятельности на территории своих стран.

В 1992 году двусторонний товарооборот Туркменистана и Китая составлял всего 4,5 миллиона долларов США, а в 2018 году достиг уже 8,4 миллиарда долларов США, увеличившись более чем в 1800 раз.

Примечательно, что недавно начались контейнерные перевозки по железной дороге Китай–Казахстан–Туркменистан–Иран. Таким образом, сроки грузоперевозок из Китая до Персидского залива сокращёны с 28 до 14 дней, а расстояние – на более чем 600 километров.

(Автор: Гусейн Гасанов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Филиал российской нефтяной компании объявил в Туркменистане тендер
Тендеры 14:15
В закон Туркменистана «О свободных экономических зонах» внесены изменения и дополнения
Туркменистан 13:02
Бизнесмены Туркменистана и Ирана укрепляют торговое сотрудничество
Бизнес 11:22
Газовый госконцерн Туркменистана закупит оборудование
Тендеры 10:28
Туркменистан приобретет химреагенты для опреснительных установок
Тендеры 10:09
Туркменистан продлил тендер в рамках строительства населенного пункта
Тендеры 10:00
Лента новостей
В Армении река побелела из-за загрязнения отходами крупного комбината
Армения 14:44
Необходимо восстановить тюркское единство, тюркскую справедливость времен Хазарского каганата - тюрколог
Точка зрения 14:42
Бытовая оппозиция и свора троллей обречены на проигрыш - "Политшоу представляет" - (Видеопроект)
Политика 14:35
С 2020 года в Азербайджане начнется поэтапная сертификация учителей
Общество 14:33
Реформы в сфере социальной защиты Азербайджана могут считаться образцовыми в мировом масштабе — депутат
Политика 14:31
Грузия намерена расширить экспорт цитрусовых на новые рынки ЕС
Бизнес 14:29
Железнодорожные ведомства Азербайджана и Узбекистана обсудили сотрудничество
Бизнес 14:21
Азербайджан увеличил экспорт электроэнергии в Грузию
Энергетика 14:18
В горнодобывающей промышленности Казахстана реализуется до 60 проектов
Бизнес 14:17