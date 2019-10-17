Всемирный банк: Снижение уровня бедности в Центральной Азии замедлилось

БАКУ/Trend/- Согласно новым данным, опубликованным Всемирным банком, уровень бедности в Центральной Азии в целом продолжает снижаться, но также замедляются и темпы этой тенденции, сообщает Trend со ссылкой на Всемирный банк.

Высокий уровень бедности остается в сельских и периферийных районах, которые также страдают от дефицита занятости, говорится в сообщении.

«Хорошая новость заключается в том, что Центральная Азия продолжает добиваться прогресса в деле искоренения бедности, - говорит Лилия Бурунчук, глава представительства Всемирного банка в Центральной Азии. - Однако сокращение бедности происходит гораздо медленнее, чем раньше. Поэтому, возобновление инклюзивного роста должно стать одним из самых неотложных приоритетов региона».

С 2000-х годов все страны Центральной Азии достигли значительного прогресса в сокращении бедности, но большая часть этого прогресса произошла в первые несколько лет текущего десятилетия. За восемь лет с 2002 по 2009 год уровень бедности снижался в среднем на семь процентных пунктов в год, как в Таджикистане, так и в Кыргызстане - с почти 70 процентов до 25 процентов в Таджикистане и до 20 процентов в Кыргызстане.

«С тех пор, однако, уровень бедности снижался гораздо медленнее: в среднем только на один процентный пункт в год в Таджикистане (с 25 процентов до прогнозируемых 15 процентов в 2019 году) и почти на ноль в Кыргызстане, остановившись на уровне около 20 процентов с 2009 по сегодняшний день», - говорится в сообщении.

Замедление темпов сокращения бедности в странах Центральной Азии отражает ряд экономических проблем, а также трудности в обеспечении рабочих мест с достойными доходами для уязвимых групп населения.

«Молодежь и женщины в регионе, скорее всего, будут бороться с безработицей или низкими доходами. В Узбекистане данные Всемирного банка показывают, что более 25 процентов женщин в возрасте 15–24 лет были безработными в 2018 году по сравнению с 13 процентами мужчин того же возраста. В Кыргызстане 15 процентов женщин в возрасте 15–28 лет были безработными, в сравнении с 9 процентами мужчин в той же возрастной группе»,- сообщает Всемирный банк.

Недавно опубликованные карты бедности для стран Центральной Азии показывают, что многие из оставшихся горячих точек бедности в регионе находятся в сельской местности, где отсутствует тесная интеграция с городскими центрами роста. Это особенно актуально для Таджикистана и Кыргызстана, где уровень бедности выше 40 процентов в самых отдаленных районах, говорится в сообщении.

Анализ также показывает, что средний класс в Центральной Азии почти полностью сконцентрирован в нескольких крупных городах и вокруг них: Нур-Султан, Алматы, Ташкент и, в меньшей степени, в Душанбе и Бишкеке. Одной из основных проблем, с которыми сталкиваются все страны региона, является обеспечение того, чтобы люди не оставались вне этих динамичных рынков труда.

Всемирный банк рекомендует политику, которая обеспечивает более широкие возможности трудоустройства для людей, увеличивает количество доступного жилья в растущих и процветающих городах, способствует более быстрому росту заработной платы и поддерживает уязвимые группы, с тем, чтобы они могли быть более конкурентоспособными на рынке труда, говорится в сообщении.

(Автор: Фахри Вакилов. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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