В США проведена презентация по экономическим реформам в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - В столице США, Вашингтоне, округ Колумбия, на Ежегодной встрече Всемирного банка (ВБ) и Международного валютного фонда (МВФ) было проведено специальное мероприятие по экономическим реформам. В ходе встречи была проведена презентация «Реформы в бизнесе: инклюзивное и устойчивое экономическое развитие в Азербайджане».

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на сообщение пресс-службы Центра анализа экономических реформ и коммуникаций, в ходе выступления на мероприятии исполнительный директор Центра Вусал Гасымлы предоставил подробную информацию об экономических реформах в Азербайджане проводимых президентом Ильхамом Алиевым.

Гасымлы напомнил участникам мероприятия о цифровизации Института мониторинга и оценки, созданного в Азербайджане благодаря успешной политике Президента Ильхама Алиева.

Исполнительный директор также отметил, что портал Комиссии по бизнес-среде и международным рейтингам создал цифровую платформу Azranking.az на основе государственно-частного диалога.

Далее Гасымлы предоставил информацию о рейтинговых позициях страны. Так, Азербайджан вошел в число 20 стран-реформаторов в отчете Doing Business этого года, а в отчете о глобальной конкурентоспособности, Азербайджан занимает 58 место. В отчете о глобальной конкурентоспособности Азербайджан занимает пятое место из 140 стран по субиндикатору «Реакция правительства на изменения» и десятое по субиндикатору «Стратегический взгляд правительства». Эти два субиндикатора показывают, что экономические реформы под руководством Президента Ильхама Алиева систематически рассчитываются не только на краткосрочную, среднесрочную, но и долгосрочную перспективу с учетом как локальных, так и глобальных вызовов, перспектив и рисков.

В платежном балансе Азербайджана, сводном балансе и балансе правительства образовалось положительное сальдо, инфляция составила 2,6 процента, была обеспечена стабильность маната. Стратегические валютные резервы Азербайджана составляют 110 процентов его валового внутреннего продукта, а внешний долг составляет 17 процентов.

Отметим, что проект «Ведение бизнеса: инклюзивное и устойчивое экономическое развитие в Азербайджане» возглавляют исполнительный директор ВБ Вернер Грубер, региональный директор по Кавказу Международной финансовой корпорации (МФК) Ян Ван Билсен, региональный директор ВБ по Южному Кавказу Себастьян Молинеус, глобальные менеджеры ВБ, представители МВФ, консультанты из различных офисов ВБ, посольств и дипломатического корпуса ряда зарубежных стран, а также представители гражданского общества.

В ходе презентации участникам был предоставлен ряд материалов, подготовленных Центром анализа и коммуникации экономических реформ и посвященных экономическим реформам в Азербайджане.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Хазар Ахундов)

Twitter: @eldarjanashvili

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