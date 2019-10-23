Замминистра: Азербайджан способен обеспечивать безопасную логистику зерна

23 октября 2019 11:21 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан способен обеспечивать безопасную логистику зерна на проходящих через страну маршрутах. Как передает в cреду Trend , об этом сказал на 11-й международной зерновой торговой конференции «Global Grain Outlook» заместитель министра экономики Руфат Мамедов.

По словам Мамедова, рынок зерна – стратегически важный сектор мировой экономики, и правительство Азербайджана перманентно прилагает усилия для усовершенствования процессов производства зерновых, оптимизации инфраструктуры, поддержки аграрной промышленности, обеспечения фермеров субсидиями для приобретения сельскохозяйственной техники, удобрений и т.д.

Заместитель министра отметил работу Фонда развития предпринимательства, и сообщил, что аграрному сектору представлено льгот более чем на 70 миллионов долларов США, а также в стране создаются агропарки и элеваторы для хранения зерна. В частности, предоставлены кредиты на создание 30 таких элеваторов.

Ссылаясь на Госкомстат, Мамедов сообщил, что по итогам 2018 года объемы производства зерна составили 3,3 миллиона тонн обеспечив рост в 13 процентов, в том числе урожай пшеницы составил два миллиона тонн с ростом в 12 процентов. В 2019 году по итогам трех кварталов сборы зерновых достигли 3,4 млн тонн а пшеницы 2,2 млн тонн. Кроме того, уровень самообеспечения по зерновым возрос с 66 до 74 процентов, а по продовольственной пшенице с 58 до 65 процентов

Замминистра также отметил, что в Азербайджане накоплен большой опыт по организации партнерских отношений между частным и государственным секторами Азербайджана. Этот опыт способствует обеспечению продовольственной безопасности страны, в частности, для формирования госрезервов и предотвращения колебания рыночных цен создан Государственный зерновой фонд.

Напомним, что в Баку проходит одиннадцатая Международная зерновая торговая конференция «Global Grain Outlook», организаторами которой являются Российский зерновой союз (РЗС), Азербайджанский фонд поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO), Российский экспортный центр и Федерация ассоциаций пищевой промышленности Ирана.

Выбор Азербайджана как места проведения конференции не случаен, и связан с уникальным географическим положением страны на стыке Европы и Азии и на пересечении важнейших транзитных маршрутов. Это позволяет рассматривать Азербайджан в качестве связующего звена между зерновыми рынками Причерноморья, Центральной Азии и Ближнего Востока, а также формированием позитивного имиджа Азербайджана и его позиционирования как «Зерновых ворот» между исламским миром и странами Причерноморского региона.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Хазар Ахундов)

Twitter: @eldarjanashvili

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