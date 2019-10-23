ОБСЕ консультирует Туркменистан в сфере борьбы с коррупцией

АШХАБАД /Trend/ - Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) организовала в Ашхабаде семинар на тему «Институциональные и законодательные механизмы в сфере борьбы с коррупцией», сообщает Trend в среду со ссылкой на ашхабадский офис ОБСЕ.

В мероприятии приняли участие представители различных министерств и других государственных органов, в том числе министерства внутренних дел, министерства финансов и экономики, министерства национальной безопасности, министерства юстиции, Центрального банка и Генеральной прокуратуры.

Эксперты из Латвии и Литвы рассказали о международных стандартах и передовой практике в разработке законодательных актов в сфере предотвращения и борьбы с коррупцией.

Докладчики представили инструменты и механизмы по возврату похищенных активов и компенсации, а также передовую практику в области предотвращения коррупции в сфере государственных закупок.

«Борьба с коррупцией является одним из ключевых направлений работы правоохранительных органов и иных государственных ведомств, которая способствует улучшению бизнес-климата и укреплению безопасности», - приводятся в информации слова Натальи Дрозд, главы Центра ОБСЕ в Ашхабаде.

В дополнение к презентациям экспертов представитель министерства внутренних дел Туркменистана представил обзор национальной антикоррупционной системы Туркменистана.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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