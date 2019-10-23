ОБСЕ консультирует Туркменистан в сфере борьбы с коррупцией

23 октября 2019 12:04 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) организовала в Ашхабаде семинар на тему «Институциональные и законодательные механизмы в сфере борьбы с коррупцией», сообщает Trend в среду со ссылкой на ашхабадский офис ОБСЕ.

В мероприятии приняли участие представители различных министерств и других государственных органов, в том числе министерства внутренних дел, министерства финансов и экономики, министерства национальной безопасности, министерства юстиции, Центрального банка и Генеральной прокуратуры.

Эксперты из Латвии и Литвы рассказали о международных стандартах и передовой практике в разработке законодательных актов в сфере предотвращения и борьбы с коррупцией.

Докладчики представили инструменты и механизмы по возврату похищенных активов и компенсации, а также передовую практику в области предотвращения коррупции в сфере государственных закупок.

«Борьба с коррупцией является одним из ключевых направлений работы правоохранительных органов и иных государственных ведомств, которая способствует улучшению бизнес-климата и укреплению безопасности», - приводятся в информации слова Натальи Дрозд, главы Центра ОБСЕ в Ашхабаде.

В дополнение к презентациям экспертов представитель министерства внутренних дел Туркменистана представил обзор национальной антикоррупционной системы Туркменистана.

(Автор: Гусейн Гасанов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Япония реализует в Туркменистане крупные инвестпроекты
Бизнес 12:13
SOCAR предложила открыть свое торговое представительство в Туркменистане
Энергетика 11:52
Международный нефтяной консорциум проводит котировку в Туркменистане
Тендеры 10:30
Госслужба Туркменистана закупит контрольно-измерительные приборы
Тендеры 09:44
В Сеуле состоится заседание туркмено-корейского делового совета
Бизнес 09:42
Филиал итальянской Eni объявил тендер в Туркменистане
Тендеры 09:28
Лента новостей
Завтра в Баку будет до 22 градусов тепла
Общество 13:31
Истекло время, отведенное на прекращение боевых действий в ходе операции «Источник Мира» на севере Сирии
В мире 13:23
Золото в Азербайджане подорожало
Финансы 13:22
Алескер Алескеров назначен помощником премьер-министра Азербайджана
Политика 13:17
«Южный газовый коридор» является источником диверсификации маршрутов — венгерский госсекретарь
Энергетика 13:17
Лучшее решение для изменения мира это изобретение новой технологии
ИКТ 13:13
Увеличился совокупный капитал зарегистрированных в Турции китайских компаний
Турция 13:05
Маша и Медведь приглашают бакинских ребятишек на бесплатную фотосессию (ВИДЕО)
Интересное 12:59
В Армении бастуют машинисты «Российских железных дорог»
Армения 12:59