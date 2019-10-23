Казахстан признан страной свободной от птичьего гриппа

БАКУ /Trend/ - Всемирная организация здравоохранения животных признала Казахстан страной свободной от птичьего гриппа, сообщает в среду Trend со ссылкой на министерство сельского хозяйства Казахстана.

«Это большая заслуга всей Ветеринарной службы Республики Казахстан, в том числе коллектива министерства сельского хозяйства, Комитета ветеринарного контроля и надзора, Казахского научно-исследовательского института ветеринарии», - говорится в сообщении министерства.

Сообщается, что птицеводческая отрасль страны является одной из важнейших составляющих агропромышленного комплекса Казахстана, основными направлениями которой являются производство яиц и мяса.

«Данный статус позволит реализовать экспортный потенциал нашего агропромышленного комплекса, а также позитивно повлияет на экономическое развитие и имидж Казахстана», - говорится в сообщении.

Отметим, что импортерами казахстанского мяса являются Узбекистан, Афганистан, Россия, Иран, Китай, Таджикистан, Турция, Кыргызстан, Италия, Азербайджан, Туркменистан, Бельгия, Монголия, Польша и Латвия.

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер: @nargiz_sadikh

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