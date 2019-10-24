Институциональные реформы обеспечили макроэкономическую стабильность в Азербайджане - эксперт

БАКУ /Trend/ - Глубокие экономические реформы, проведенные за последние годы в Азербайджане под руководством главы государства, обеспечили существенный импульс развитию ненефтяного сектора страны, заявил Trend профессор Азербайджанского государственного экономического университета (UNEC), эксперт Эльшад Мамедов.

Эксперт отметил, что в процессе реформ, страна смогла обеспечить макроэкономическую стабильность, а также устойчивый курс национальной валюты.

«В результате реформ в январе-сентябре текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года ВВП увеличился на 2,5 процента. В нефтяной промышленности Азербайджана был достигнут более чем 15 процентный рост, на семь процентов возросли темпы производства в сельском хозяйстве. Внешний долг Азербайджана поддерживается на низком уровне - 17 процентов от ВВП. Золотовалютные резервы страны значительно увеличились. Все это результаты проведенных масштабных реформ в экономической сфере. Примечательно, что, несмотря на масштабные социально ориентированные реформы, в частности повышение пенсий, зарплат и пособий для более чем четырех миллионов человек, инфляция в стране не превысила 2,5 процентов. При этом, на проведение масштабных реформ государство выделило миллиарды манатов из государственного бюджета», - подчеркнул Мамедов.

По словам эксперта, вывод из «теневого» оборота деятельности ряда объектов способствовал увеличению поступлений в бюджет и внебюджетные фонды, а также созданию новых рабочих мест.

«Только в 2019 году было зарегистрировано более 120 000 новых трудовых договоров, из которых 90 000 были оформлены в частном секторе ненефтяного сектора экономики. В целом все это обеспечило благоприятный инвестиционный климат в стране. В то же время реформы способствовали значительному росту приоритетных отраслей экономики, в частности, сельского хозяйства. Так за девять месяцев текущего года сельское хозяйство увеличилось на более чем семь процентов, и это очень хороший показатель», - сказал экономист.

Эльшад Мамедов привлек внимание к тому, что доходы населения на сегодняшний день значительно превышают инфляцию, что в свою очередь указывает на улучшение материального благополучия граждан Азербайджана.

«Несомненно, этот факт свидетельство того, что в центре внимания руководства страны постоянно находится фактор гражданина и национальные интересы. Как следствие, Азербайджан занимает первое место в СНГ по уровню покупательной способности минимальной пенсии, а по объему среднемесячной пенсии находится на третьем месте. Все эти важные достижения являются следствием выверенной и продуманной экономической политики государства», - продолжил Мамедов.

Экономист назвал значимым фактом, то, что в отчете Doing Business Азербайджан занимает 25-е место в мире по бизнес-среде, а в последнем отчете страна вновь вошла в число 20 наиболее реформаторских стран.

Эксперт отметил, что улучшению позиций Азербайджана в рейтинге Всемирного банка - Doing Business - 2019 поспособствовали серьезные институциональные преобразования, которые планомерно осуществлялись на протяжении последних лет.

«Улучшению экономических показателей по Азербайджану во многом способствовала реализация таких важных проектов как Служба «ASAN», «ASAN Imza», и в целом, расширение доступа граждан к сфере малого и среднего предпринимательства. В результате значительно облегчился доступ к услугам государственных структур, коммуникациям, а фискальные службы стали более доступны для участников бизнес. Разумеется, что работа в этом направлении продолжается, еще предстоит приложить не мало усилий, предпринять очередные шаги, направленные на усиление денежно-кредитной политики, улучшения доступа к денежно-кредитным ресурсам. В этом направлении работа целенаправленно продолжается, и, на мой взгляд, последнее снижение учетной ставки было наглядным подтверждением продолжающего процесса реформирования в этой сфере, нацеленной на обеспечение устойчивого макро и бизнес климата в Азербайджане», - резюмировал Мамедов.

(Автор: Матанат Насибова. Редактор: Хазар Ахундов)

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